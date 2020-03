Coronavirus: rinviata la Generali Milano Marathon

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - RCS Sport ha ufficialmente comunicato il rinvio della Generali Milano Marathon, la manifestazione sportiva in programma il prossimo 5 aprile a Milano, per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

"Possiamo dirvi sin d'ora che quanto abbiamo comunicato oggi è solo un rinvio. Siamo già al lavoro per trovare, nei prossimi mesi quando l'emergenza sarà conclusa, una nuova data nel calendario Fidal che presto vi comunicheremo", scrive Andrea Monti, direttore La Gazzetta dello Sport, nel comunicato ufficiale di RCS Sport. (ANSA).