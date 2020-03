Coronavirus: Milano; Anapic,stop a pagamento multe per sosta

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Sospendere le multe per il mancato pagamento delle soste a Milano: lo chiede l'Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini (Anapic). Il presidente Lucia Rizzi sottolinea che "i conducenti delle auto, per recarsi a trovare i parenti e trovandosi in emergenza, potrebbero avere grosse difficoltà a raggiungere le macchinette per il pagamento dei ticket che normalmente si trovano al di la' della sosta, trovandosi poi costretti a pagare una multa di 45 euro".

Conseguentemente si chiede una deroga ai 5 giorni per il pagamento agevolato e ridotto di tutte le multe allungando la riduzione ai normali 60 giorni di tempo. "Possono sembrare piccole cose - sottolinea il presidente Rizzi - ma sono utili.

In questo momento critico è necessario venire incontro ai cittadini e agli automobilisti".

Anapic invita inoltre gli amministratori di Condominio ad affiggere in bacheca le 10 regole per la salvaguardia della salute collettiva: i condomini devono salire ai piani con l'ascensore uno alla volta ad eccezione dei nuclei famigliari.

