Coronavirus: da Centro culturale cinese 5mila euro a Sacco

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Con un assegno di 5mila euro da destinare alla ricerca sul coronavirus, il Centro culturale cinese di Milano ha voluto dare il proprio sostegno all'ospedale Sacco, che da settimane è impegnato nell'analisi di campioni provenienti da tutta la Lombardia. A ricevere l'assegno Maria Rita Gismondo, direttore responsabile del laboratorio di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze del Sacco, che si è salutata con il presidente dell'associazione, Li Qu Lai, non con una stretta di mano ma con un tocco del piede destro, secondo una delle regole igienico-sanitarie che l'Italia ha importato dalla Cina per fronteggiare il dilagare del virus.

"Ci hanno fatto vedere i laboratori dove controllano circa 1.200 tamponi al giorno, ci hanno spiegato che la metà di quelli che fanno in Lombardia li portano al Sacco - racconta Filippo Buttitta, vicepresidente del Centro culturale cinese, accompagnato nella visita anche dal presidente dell'Associazione commercianti di via Paolo Sarpi, Remo Vaccaro -. Noi ci fidiamo di quello che dicono le istituzioni sanitarie e abbiamo voluto dare il nostro sostegno. Abbiamo raccolto i soldi con i nostri associati ed è stata una tenerezza vedere anche i bambini dei nostri corsi di lingua che hanno donato 5 o 10 euro. Alla dottoressa abbiamo raccontato che nella nostra comunità l'autoisolamento si fa già da oltre un mese". (ANSA).