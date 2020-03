Maldini assente a Milan-Genoa, c'è solo Gazidis

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Paolo Maldini e Ricky Massara non sono a San Siro per assistere a Milan-Genoa. Tra i dirigenti rossoneri, dopo il licenziamento ufficializzato ieri di Zvonimir Boban, la tensione resta alta: c'è soltanto Ivan Gazidis nello stadio vuoto. Gazidis è stato anche l'unico dirigente ad assistere ieri alla rifinitura. Tra l'ad e i membri dell'area sportiva il dialogo è ormai inesistente: Maldini potrebbe traghettare la squadra fino al termine della stagione per senso di responsabilità anche se non si può escludere che la situazione potrebbe precipitare. Il presidente Paolo Scaroni, come anticipato all'ANSA, è rimasto a casa per le disposizioni delle autorità sul Coronavirus. (ANSA).