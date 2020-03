Coronavirus:Nicola, allenatori non hanno competenza decidere

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Personalmente ho apprezzato molto le dichiarazioni di Klopp. Noi allenatori non abbiamo la competenza per decidere cosa fare, dobbiamo solo rimanere concentrati sul nostro lavoro. Noi possiamo solo farci trovare pronti e ad adattarci ad ogni situazione". E' l'opinione dell'allenatore del Genoa, Davide Nicola, a chi gli chiede, ai microfoni di Dazn, cosa dovrebbe fare il calcio italiano di fronte all'emergenza per il coronavirus. (ANSA).