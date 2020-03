Coronavirus:Galliani a Fifa,da zone a rischio no a nazionali

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Di fronte all'emergenza coronavirus l'ad del Monza, Adriano Galliani, mercoledì con una lettera ha chiesto alla Fifa e alle federazioni di Portogallo e Guinea Equatoriale di revocare le convocazioni in nazionale di due suoi giocatori per le partite in programma a fine marzo, Dany Mota Carvalho e Jose Machin.

"Chi è in una zona a rischio, come la Lombardia, non può partire. Credo di aver sollevato un problema importante e di essere il primo - dice all'ANSA Galliani -. Se dalla Lombardia non si può uscire, come ora dice il decreto, posso io mandare un giocatore in giro per il mondo? Poi quando torna lo metto in quarantena? Ho mandato questa mattina la lettera anche al presidente della Figc Gravina, mi ha detto che stanno affrontando il problema con la Fifa. La Fifa ha detto a voce che il suo ufficio legale sta esaminando il problema". "L'Italia è una delle nazioni più colpite dal Coronavirus nel mondo, la Lombardia è la più colpita in Italia e la città di Monza è lontana circa 70 chilometri dalla zona rossa, il Monza gioca nel campionato di Serie C che è attualmente sospeso e nello stesso campionato tre giocatori della Pianese, sono positivi al Covid-19", si legge nelle motivazioni con cui il Monza chiede alla Federcalcio portoghese di revocare la convocazione preliminare per l'under 21 Dany Mota Carvalho in vista delle partite con Cipro e Olanda, e alla federazione della Guinea Equatoriale di rinunciare a quella di Jose Machin per la doppia sfida con la Libia. (ANSA).