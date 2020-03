Coronavirus: Pioli, oggi più responsabili verso tifosi

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Fino a stamattina alle 12 la squadra si è allenata bene, poi abbiamo visto quello che è successo a Parma ma ora siamo pronti. È chiaro che a Milanello abbiamo lavorato bene e siamo rimasti concentrati, ma rimaniamo comunque coinvolti in quello che succede nel Paese. Oggi abbiamo una responsabilità in più nei confronti di chi ci guarda". Lo dice, ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Genoa, il tecnico del Milan Stefano Pioli, commentando la situazione che si è creata in Italia per il Coronavirus. (ANSA).