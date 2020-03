Coronavirus: Milan-Genoa; Scaroni, 'non vado a S.Siro'

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, non sarà oggi a San Siro per la partita dei rossoneri con il Genoa, in programma, come tutti gli eventi calcistici, a porte chiuse. Lo annuncia al telefono con l'ANSA, e spiega: "come club stiamo applicando e applicheremo tutte le disposizioni delle autorità con il massimo rigore e attenzione.

Per la partita di oggi abbiamo ristretto al massimo gli accessi.

Anche io seguirò la partita da casa, così come tutti i nostri tifosi".

"A proposito del momento societario che sta vivendo il club rossonero, Scaroni ha aggiunto: "Gli interessi del Milan devono sempre stare al di sopra delle individualità. Sono a fianco del nostro amministratore delegato Ivan Gazidis, siamo tutti determinati nell'indirizzare il club nella direzione giusta, quella della crescita e della competitività". "A Pioli e alla squadra rivolgo un caloroso in bocca al lupo per la partita di oggi - ha concluso il presidente del Milan - e resto ottimista in vista degli impegni rimanenti della stagione 2019-2020" (ANSA).