Calcio: Kjaer out, Gabbia favorito su Musacchio con Genoa

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Non c'è Simon Kjaer tra i convocati di Stefano Pioli per la gara di oggi contro il Genoa: Gabbia è favorito su Musacchio per sostituirlo al fianco di Romagnoli, davanti al Begovic, alla prima da titolare per l'assenza di Gianluigi Donnarumma. Il difensore danese del Milan non ha ancora ultimato il percorso di recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro. (ANSA).