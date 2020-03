Snowboard: World Cup confermata a Livigno, il 10 marzo

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - E' stato confermato lo svolgimento delle gare di World Cup di snowboard a Livigno il prossimo martedì 10 marzo; la competizione si svolgerà senza pubblico causa coronavirus, ma gli appassionati potranno seguirla in diretta tv sulla Rai.

Al via dell'evento anche Roland Fischnaller, vincitore della Coppa del Mondo generale di snowboard. A 39 anni l'azzurro ha portato a casa la sfera di cristallo a Blue Mountain in Canada, 23 anni dopo aver esordito. Fischnaller è il primo italiano a vincere la classifica over all, in una stagione trionfale per le tavole azzurre dirette da Cesare Pisoni.

A Livigno potrebbe andare in scena un derby azzurro, infatti si ritroveranno in gara oltre a Roland tutti i più grandi campioni di slalom parallelo e gli azzurri Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Edwin Coratti e Mirko Felicetti.

Tra i partecipanti alla gara anche la campionissima ceca Ester Ledecká, protagonista ai Giochi di Pyeongchang, quando conquisto l'oro nel supergigante di sci e poi nello slalom parallelo gigante di snowboard. L'atleta, con grande anticipo rispetto alle compagne di squadra, è già in allenamento a Livigno da qualche giorno per preparare al meglio la gara.