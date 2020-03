Provoca valanga a Bormio, turista salvato e poi denunciato

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 07 MAR - Nella mattinata mentre effettuava un fuori pista a Bormio (Sondrio), località "Vallone del Vallecetta" a quota 3000 metri, uno sciatore di 35 anni ha causato, con un imprudente comportamento, il distacco di una slavina di medie dimensioni. L'uomo. subito soccorso dagli agenti della Polizia di Stato, è stato denunciato alla Procura di Sondrio, in stato di libertà, per il reato di valanga colposa.

Ieri, verso le 15, invece, personale della questura di Sondrio in servizio di "Sicurezza e Soccorso in Montagna" del comprensorio sciistico di Bormio, ha aiutato una ragazza minorenne che sulla pista 'Nevada' è finita fuori pista fermandosi contro un cartello pubblicitario.

Subito soccorsa da personale del 118 e dagli agenti di Polizia, intervenuti, è stata trasportata con un elicottero all'Ospedale Civile Morelli di Sondalo, dove è stata ricoverata.

