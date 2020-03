Milan; Gazidis, massimo sostegno a Pioli

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Ivan Gazidis conferma la massima fiducia in Stefano Pioli e gli garantisce il massimo "supporto".

"Stefano Pioli - le parole dell'amministratore delegato apparse sul sito del Milan - sta facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l'intero paese". Gazidis, nel commentare l'allontanamento di Boban, lo "ringrazia" e richiama la squadra a non mollare: "Dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide". (ANSA).