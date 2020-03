Gazidis a squadra,Boban fuori da progetto Milan

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Boban "fuori" dal progetto Milan, massima fiducia in Pioli e nessun contatto con Rangnick. Ivan Gazidis prende la parola per una decina di minuti nello spogliatoio di San Siro dopo la rifinitura della squadra e fa il punto della situazione con i giocatori sulle diverse tematiche, ricordando che tutti saranno giudicati sui risultati.

L'amministratore delegato ha anche rivelato che parlerà presto con Maldini e Massara per definire il loro futuro. (ANSA).