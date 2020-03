Gallera, 3.420 casi positivi, 154 decessi

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "Il dato totale dei casi positivi in Lombardia sono 3420, con forte crescita rispetto a ieri dovuta al fatto che vi erano oltre 300 tamponi che ieri non erano stati caricati e che sono arrivati dal laboratorio di Brescia, arrivati dopo l'aggiornamento". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in una diretta Facebook, aggiungendo che i decessi sono 154.

"Crescono e continuano a crescere le persone dimesse, i guariti sono 524, +75, un dato che sottolineiamo" Gallera è tornato quindi sull'"incremento di più di 800 casi positivi" in un giorno, spiegando che "il trend continua a crescere e cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva: 359, con 50 persone in più".

Gallera ha spiegato inoltre che "è sempre di più una lotta complicata che vede il sistema sanitario lombardo dimostrare una straordinaria capacità di resistere". (ANSA).