Droga: presa banda di cinesi con 300mila euro di 'shaboo'

Quattro spacciatori cinesi sono stati arrestati dalla polizia di Milano per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, in particolare di ketamina, ecstasy, marijuana e shaboo, la metanfetamina con effetti più potenti della cocaina. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati in totale 900 grammi di marijuana, 800 grammi di shaboo (il cui valore supera i 300mila euro), 305 grammi di ketamina, e oltre duemila pasticche di ecstasy.

Gli investigatori della Squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare al termine di un'indagine nata a margine di un'altra inchiesta riguardante una estorsione subita da un ragazzo cinese costretto a pagare il pizzo a una banda di connazionali per organizzare serate in discoteca. La vicenda, arrivata al suo culmine con un raid vandalico durante una serata in un locale, nel marzo scorso ha portato all'arresto di 3 persone per estorsione. Durante l'attività di intercettazione telefonica è emerso lo spaccio di droghe sintetiche nella comunità asiatica e sudamericana che ha aperto un nuovo filone, così nei mesi scorsi sono stati arrestati in flagranza 4 cinesi e un venezuelano. Con l'ordinanza di oggi sono stati catturati il 32enne YongJian "Dapi" Wu (ritenuto il capo del gruppo, con precedenti), il 25enne YingHao Fu (col ruolo di gestione dei corrieri), il 24enne JunHong "Tao Tao" Zhou, e il 23enne XianYao "Davide" Wu (questi ultimi due erano i cavallini).