Domenica trotto a porte chiuse a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Tornano le corse al trotto all'Ippodromo Snai La Maura ma la riunione di domani, domenica 8 marzo, si svolgerà a porte chiuse. Sarà interdetto, dunque, l'ingresso al pubblico a causa della situazione creata dal Coronavirus sul territorio lombardo e italiano, e dalle specifiche disposizioni del governo e del ministero emanate in questi giorni. Il programma all'impianto del trotto milanese, quindi, prevede sette prove a partire dalle ore 14:45.

La corsa clou è la terza, il premio Toss Out nel quale la più forte è Zeta Spritz che dovrebbe poter confezionare un rotolo intorno all'1.57, misura che dovrebbe essere sufficiente per tenere a bado lo speed di Zarina Ross e la qualità di Zanna Jet, ultimamente regolare ma poco vincente. Zenalda in seconda fila perde molto, Zillaz e il potente Zodiac Sm non sono fuori corsa.

