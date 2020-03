Calcio:Conte,difficile stadio vuoto ma salute priorità

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - ''Diventa difficile immaginare il derby d'Italia in uno stadio vuoto. E' inevitabile che il pubblico sia importante quando si gioca a calcio, in stadi importanti in partite così belle. E' un momento molto delicato e la salute viene prima di tutto. Dobbiamo fare le cose nel modo più sicuro possibile'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino.

(ANSA).