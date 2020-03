Calcio: svolta Milan, c'è Gazidis alla rifinitura pre-Genoa

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Ivan Gazidis sempre più al centro del Milan, l'area sportiva sempre più defilata. Lo dimostra la presenza dell'amministratore delegato del club rossonero alla rifinitura della squadra di Pioli, fatta a San Siro per abituarsi al silenzio di uno stadio vuoto. Per il secondo giorno consecutivo, invece, Boban, Maldini e Massara non sono stati a contatto con la squadra. E' un vero passaggio di consegne tra le due anime del club.

Si aspetta infatti solo il comunicato dell'allontanamento di Boban, a cui l'ad avrebbe già consegnato nelle scorse ore la lettera di licenziamento per giusta causa. Più incerto il futuro di Maldini e Massara. Ieri Gazidis aveva già incontrato Pioli a Milanello, informandolo delle nuove dinamiche societarie.

