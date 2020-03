Juve: Chiellini in gruppo, si candida per l'Inter

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La Juventus recupera Giorgio Chiellini per il derby d'Italia. A due giorni dalla partita con l'Inter, il capitano bianconero è tornato ad allenarsi con i compagni dopo l'affaticamento muscolare che l'aveva colpito a inizio settimana. Il difensore entra in ballottaggio con De Ligt per una maglia da titolare nella retroguardia di Maurizio Sarri, che domani non terrà la tradizionale conferenza stampa della vigilia. La decisione, informa la Juventus, in ottemperanza alle disposizioni sull'emergenza coronavirus. (ANSA).