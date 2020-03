Gallera,sabato valutazioni su zona rossa

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - "Sabato ci confronteremo con il Governo e poi capiremo". Così ha risposto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera alla domanda se la zona rossa intorno a Codogno, dove si è sviluppato il focolaio lombardo di coronavirus, sarà riaperta da lunedì. "Noi stiamo aspettando di valutare i dati, se ci evidenziano una riduzione della crescita in quell'area o magari una riduzione dei casi, un picco che scende. Lo faremo sabato, ci confronteremo con il Governo e poi capiremo" ha spiegato Gallera. "Certo, prorogare per un'altra settimana sarebbe una misura molto forte per quel territorio - ha aggiunto - quindi capiremo se continuarla, mitigarla o se invece passare a una fase diversa". Quanto all'apertura di una nuova zona rossa nei comuni Alzano e Nembro, nella bergamasca, Gallera ha ribadito che la Regione sta attendendo "le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del comitato tecnico. A noi risulta che ci sarebbe un orientamento in tal senso. Attendiamo però le decisioni del Governo".



"È una corsa contro il tempo perché questo virus si sta sviluppando con una velocità impressionante, anche al di sopra delle nostre previsioni e dei dati che arrivavano dalla Cina. Il 28 di febbraio, quindi otto giorni fa, avevamo 50 persone in terapia intensiva e ieri ne avevamo 244. Stiamo facendo una corsa enorme anche nell'aprire nuovi posti di terapia intensiva". Lo ha detto a Start, su Sky TG24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. "Ogni giorno - ha aggiunto - abbiamo duecento persone che arrivano in pronto soccorso da ricoverare con delle situazioni critiche, quindi vuole dire che ogni giorno dobbiamo trovare duecento posti letto in più".