De Nora a fianco della Protezione Civile

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - Industrie De Nora si è messa al fianco della Protezione Civile, concedendo in comodato gratuito quattro sistemi elettrochimici per la produzione in loco di cloro attivo (in forma di ipoclorito di sodio). Le macchine, che partiranno lunedì da Milano, saranno prese in carico dal Comune di Codogno e posizionate presso la sede del COM3 di Lodi in Codogno e saranno utilizzate dal personale della Protezione Civile per la produzione di ipoclorito di sodio al fine di soddisfare le esigenze dei 10 comuni ricompresi nella predetta zona rossa. Fedeli all'invenzione originale del suo fondatore Oronzio De Nora, che inventò e brevettò nel 1922 l' Amuchina (ora di Angelini Pharma), i sistemi De Nora per l'elettroclorazione sono in grado di produrre ipoclorito elettrolitico, utilizzando i DSA elettrodi inventati dallo stesso Oronzio, partendo solamente da una soluzione salina (sale da cucina disciolto in acqua) e corrente elettrica.