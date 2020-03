Calcio:Milan, rifinitura a S. Siro per studiare stadio vuoto

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Non lascia nulla al caso Stefano Pioli. Domani il Milan farà la rifinitura della gara contro il Genoa a San Siro per prendere le misure e abituarsi ad uno stadio senza pubblico. Una accortezza dovuta alle disposizioni di dover giocare per un mese a porte chiuse.

Al termine dell'allenamento Pioli parlerà esclusivamente con Milan Tv e non farà la conferenza stampa, una prassi sospesa fino a nuovo ordine per evitare il rischio contagio da Coronavirus. (ANSA).