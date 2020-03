(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Oltre al neonato ricoverato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, c'è un altro bimbo di pochi giorni ricoverato per Coronavirus agli Spedali civili di Brescia. L'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Galleralo ha detto in conferenza stampa aggiungendo però che entrambi i piccoli "sono stabili". Anche il bimbo di Brescia è arrivato in ospedale "con problemi respiratori non significativi" ed ora si trova "in patologia neonatale e respira autonomamente".