In Lombardia 2.251 contagiati e 98 decessi

"Il numero dei contagiati continua a crescere, sono 2251 di cui 1169 ricoverati, di cui 244 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare, e si riducono rispetto ad ieri. Crescono anche i dimessi: sono 376, in un solo giorno 126 in più. I morti sono 98". E' il bilancio fornito dall'assessore regionale Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "I posti di terapia intensiva dedicati al coronavirus sono diventati 321" ha aggiunto.