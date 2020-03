De Corato, Sala sospenda Area B e C

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto al Governo di estendere le misure di sostegno economico previste per la zona rossa anche a quella gialla, nella quale si trova anche il capoluogo lombardo, e di sospendere il pagamento dei tributi. Lo stesso primo cittadino ha riconosciuto che 'Milano sta passando un momento difficile'. Perché allora non dà per primo il buon esempio? Cominci lui a sospendere area B e C, utili solo a far cassa, e posticipi le tasse comunali. Proprio come richiesto anche da Confesercenti che ha chiesto al Comune di 'posticipare i pagamenti della tassa rifiuti, dell'imposta di soggiorno e del canoni di occupazione di suolo pubblico'". Così l'ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. (ANSA).