F. Sala: 'Evitare mini asilo in casa'

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "Abbiamo notizia che si creano dei mini asilo a casa con i genitori: questo è negativo e non è in linea con comportamenti che dobbiamo tenere. Può essere fatto con pochissimi bambini e sempre gli stessi ma se chiudiamo gli asili e poi si riaprono nelle case non va bene". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, spiegando inoltre che "si sta lavorando sul congedo parentale e sul sostegno al voucher baby sitter". (ANSA).