Coronavirus: Armani rinvia sfilata cruise Dubai

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - A fronte dei recenti sviluppi del Coronavirus, Giorgio Armani ha deciso di rimandare a novembre la sfilata della linea Cruise prevista il 19 e il 20 aprile a Dubai.

"La decisione - spiega la maison - è stata presa in via del tutto precauzionale, a tutela degli operatori del settore, dei dipendenti e degli ospiti che sarebbero coinvolti nel viaggio".

L'evento, voluto da Giorgio Armani per festeggiare la riapertura della boutique nel Dubai Mall e i dieci anni dell'Armani Hotel, si terrà in occasione di Expo 2020. (ANSA).