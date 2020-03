Coronavirus: altro magistrato positivo a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Un altro magistrato, in forza alla procura generale, è risultato positivo al coronavirus a Milano, dopo i due casi di giudici dei giorni scorsi. Da quanto si è saputo, ci sono verifiche anche su un altro caso in Corte d'Appello ma non confermato al momento. Sanificati gli uffici della procura generale. Da quanto si è saputo, il magistrato della Procura generale è stato ricoverato, ma le sue condizioni sarebbero buone e potrebbe anche essere dimesso.

Due giorni fa si era saputo che erano risultati positivi due magistrati, una della sesta civile e uno delle misure di prevenzione, ricoverati al Sacco in buone condizioni.

Nel frattempo, una quarantina di persone già due giorni fa sono state messe in isolamento preventivo, per aver avuto contatti coi due magistrati.

Per la sanificazione totale e straordinaria del Palazzo di Giustizia di Milano, decisa dal Prefetto Renato Saccone, tutto l'edificio sarà chiuso nel fine settimana, sabato e domenica, ma, da quanto si è saputo, saranno, comunque, garantiti i servizi minimi essenziali. (ANSA).