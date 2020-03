Calcio: Zhang, attacco a Dal Pino? Parole leggere

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "Molte persone pensano che le mie parole siano state forti. Penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti". Steven Zhang commenta così, in un'intervista al Financial Times, il suo attacco su Instagram al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, riguardo l'emergenza Coronavirus. "Vergognati, sei un pagliaccio", aveva scritto il presidente dell'Inter nei giorni scorsi sui social.

