Calcio: Ibrahimovic, fallo con passione o non farlo affatto

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "Fallo con passione o non farlo affatto". E' un messaggio criptico quello con cui Zlatan Ibrahimovic si esprime sui social. Lo svedese, non nuovo ad uscite sibilline, correda il post con un breve video in cui fa l'occhiolino a favore di telecamera. Non è chiaro se lo svedese si riferisca al caos societario che sta coinvolgendo in questi giorni il Milan, con l'imminente uscita di Boban dall'organigramma rossonero. (ANSA).