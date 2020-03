Tir travolge cantiere, morto operaio

(ANSA) - MANTOVA, 4 MAR - Un operaio addetto ai lavori lungo l'ex statale Goitese a Guidizzolo, nel Mantovano, è stato travolto e ucciso questa mattina dal un Tir che è piombato all'improvviso sul cantiere. L'uomo, 55 anni, è morto pressoché all'istante. Inutile l'invio sul posto di un'eliambulanza.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8. L'operaio stava lavorando all'intersezione della Goitese con la tangenziale di Guidizzolo in fase di costruzione per tracciare la segnaletica orizzontale sull'asfalto. Al momento dell'incidente stava regolando il traffico come moviere.