Politecnico di Milano tra le eccellenze mondiali

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Il Politecnico di Milano è il primo degli atenei italiani e tra i 20 migliori al mondo nella categoria 'Engineering & Technology', che comprende ingegneria, architettura e design. Lo sancisce il Qs World University Rankings by Subject 2020.

Nel 'mondiale' delle università, il Politecnico risale dall'undicesimo posto dell'anno scorso al settimo di quest'anno per quanto riguarda l'architettura. Si riconferma invece al sesto posto per il design. Nell'area di ingegneria, crescono in particolare Chemical Engineering (34° al mondo, 44° nel 2019), Electrical & Electronic Engineering (17° contro il 23° posto dell'anno scorso), mentre Civil & Structural Engineering riconferma la settima posizione.

Nel panorama italiano, il Politecnico di Milano si conferma primo assoluto sia in architettura e design che in ingegneria (in tutte le materie analizzate da Qs, ovvero Computer Science & Information Systems, Chemical Engineering, Civil & Structural Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering).