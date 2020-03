Marotta: 'Juve-Inter domenica o lunedì'

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Riguardo il big match Juventus-Inter, l'ad nerazzurro Beppe Marotta, lasciando il Coni dopo il Consiglio della Lega di Serie A, ha specificato che "si dovrebbe giocare domenica o lunedì".

Marotta ha quindi aggiunto che "in un momento di grande emergenza del paese, con gravissimi problemi di salute davanti a noi, dobbiamo assolutamente prendere coscienza di questo fatto e nel nostro ambito calcistico è evidente che il tentativo - ha concluso Marotta - è quello di portare a termine il campionato con la massima regolarità, senza creare uno squilibrio competitivo". "Lo scenario - ha aggiunto Marotta - purtroppo di giorno in giorno subisce cambiamenti e nell'aria c'è anche un ulteriore provvedimento da parte del governo, per cui attendiamo. Navighiamo a vista, riconoscendo quello che è uno stato di emergenza". (ANSA).