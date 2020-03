In Lombardia 1820 positivi, 73 morti e 250 dimessi

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Sono 1820 le persone positive al Coronavirus in Lombardia: l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera lo ha detto in conferenza stampa aggiungendo che sono 877 i ricoverati, 209 i pazienti in terapia intensiva, 411 ai domiciliari e 250 i dimessi, mentre sono saliti a 73 i decessi.

"E' un'emergenza crescente - ha sottolineato - che riusciremo a rallentare e sconfiggere solo se gli stili di vita" corretti "saranno metro della nostra quotidianità". (ANSA).