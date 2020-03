Giornalisti: Radio Popolare, oggi sciopero collaboratori

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - I collaboratori dall'estero e dall'Italia, i cosiddetti 'corrispondenti' di Radio Popolare, storica emittente milanese della sinistra, sono in sciopero tutto il giorno per "il riconoscimento del loro ruolo e l'adeguamento dei compensi". E' la prima delle 7 giornate di astensione dal lavoro affidata al Comitato di Redazione a sostegno delle loro rivendicazioni.

Da oltre una settimana l'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg), insieme al Cdr, ha chiesto un incontro urgente per aprire un confronto sulla situazione dei colleghi.

Appuntamento, però, che "gli amministratori hanno rifiutato, prima adducendo l'emergenza coronavirus e, poi, l'approvazione dei conti 2019 prevista il 31 marzo prossimo. Da ultimo, a fronte della pressante richiesta del sindacato, hanno proposto di 'posticipare' l'incontro urgente ad aprile".

Nel comunicato del Cdr, letto nelle edizioni dei notiziari di oggi, si denuncia la "decurtazione dei compensi, durante i 5 anni di crisi, mai ripristinati, compensi che in alcuni casi toccano i 10 euro lordi a pezzo". (ANSA).