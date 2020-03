Gallera: 'Servono 500 medici e 1000 infermieri'

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - "Stimiamo in 500 il numero di medici di cui abbiamo bisogno e mille gli infermieri qualificati": lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in conferenza stampa. Per questo, ha aggiunto, al ministro Speranza "abbiamo chiesto la flessibilità di assumere personale".

"Il governo ha scritto alle Regioni di aumentare del 50% le terapie intensive e del 100% le pneumologie", ma per farli funzionare "servono personale e risorse". Quindi, ha sottolineato Gallera, "c'è una richiesta del governo e uno sforzo straordinario della Lombardia" e delle altre regioni. (ANSA).