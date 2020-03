Soldi e droga in box ultras dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di 39 chili di marijuana nascosti, per la maggior parte, all'interno di un box a Segrate (Milano) di proprietà di un ultras dell'Inter.

Mauro Zucchi, 49enne con precedenti per lesioni, è stato catturato dagli agenti del commissariato Lambrate assieme a due italiani di 30 e 40 anni, e al 51enne albanese Ilir Durbaku, che era latitante dal primo dicembre 2015, ovvero da quando è diventata definitiva la condanna a 10 anni e 8 mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Tutti, tranne il 30enne che faceva da palo all'esterno del box, avevano un cellulare criptato che è stato svuotato a distanza di qualunque informazione. Sullo schermo, hanno spiegato gli investigatori, è comparsa la frase "questo cellulare è gestito dall'organizzazione". Nel corso dell'operazione la polizia ha sequestrato anche 97mila euro in contanti.