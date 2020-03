Eurolega: Milano-Real Madrid 73-78

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - L'Ax Milano si butta via. Contro il Real Madrid, in un Forum deserto per le disposizioni arrivate per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, arriva la quinta sconfitta consecutiva in Eurolega (73-78). Dolori e rimpianti in una serata spietata: l'Olimpia con un Moraschini da antologia (21) per due volte scappa via con un vantaggio in doppia cifra (+17 al 12' e +10 al 29') e per due volte si lascia rimontare con troppa facilità, con un duplice parziale di 17-0 e 16-0. I campioni del Real Madrid fanno la differenza: Rudy Fernandez nel quarto periodo prende sulle spalle i compagni e realizza 11 dei suoi 16 punti, Campazzo ne segna 7 nell'ultimo minuto. La difesa di Milano, perfetta per tre periodi, negli ultimi 10' concede ben 32 punti, dimostrando per l'ennesima volta di peccare di continuità.

All'Olimpia per continuare a credere nel playoff non resta che sbancare giovedì Valencia, una gara che - per ordine delle autorità spagnole - si giocherà nuovamente a porte chiuse.

