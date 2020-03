Condannato ex direttore sanitario Pini

(ANSA) - MILANO, 3 MAR- L'ex direttore sanitario di Ortopedia del Cto-Pini Paola Navone è stata condannata a due anni e 8 mesi di carcere, e i due ex primari del Galeazzi Lorenzo Drago e Carlo Luca Romano entrambi a 6 anni e mezzo di carcere, nel processo a Milano su una presunta corruzione relativa all'acquisto da parte dei due ospedali di presidi sanitari ortopedici sponsorizzati dai medici. Lo ha deciso questo pomeriggio la decima sezione penale del Tribunale milanese.

Per Navone, a cui è stata concessa l'attenuante della "particolare tenuità del fatto", è stata disposta la confisca di 5.000 euro, mentre per Drago e Romano la confisca è stata di 35mila euro. Per tutti e tre gli imputati è stata stabilita l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.