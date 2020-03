Calcio: Mentana, vergognose parole di Zhang su Dal Pino

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - ''Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social'': lo scrive Enrico Mentana, giornalista e storico tifoso interista, sul suo profilo Facebook commentano lo sfogo su Instagram del presidente dell'Inter Steven Zhang che ha criticato l'operato del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino scrivendo tra le altre cose ''sei un pagliaccio, vergognati''. (ANSA).