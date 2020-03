Al PoliMi aule virtuali per 40mila

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - In seguito all'emergenza Coronavirus sono già 2500 e diventeranno 40 mila gli studenti del Politecnico di Milano che frequenteranno i corsi in aule virtuali, grazie all'e-learning messo in campo dall'ateneo. "Sono 2500 gli allievi che sono partiti ieri e hanno regolari corsi in aule virtuali. - ha detto il rettore Ferruccio Resta -. Andremo a regime con circa 40 mila studenti lunedì prossimo, piano piano li inseriremo".

Anche le lauree saranno virtuali, a distanza: "giovedì ci sono 1200 lauree che faremo tutte a distanza. Non possiamo fare festa con le famiglie e quindi abbiamo rimandato, a quando sarà possibile, un Graduation Day per invitare qua tutte le famiglie dei 1200 laureati".