Sala: 'Comandano Governo e Regione'

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "La responsabilità, i bastoni di comando di questa crisi devono stare saldamente nelle mani del governo e della Regione, e tutte le istituzioni a partire dal Comune di Milano devono collaborare". E' quanto ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso del suo intervento in Consiglio comunale. "Queste regole non si discutono, si applicano: sono e saranno governo e Regione Lombardia a stabilire giorno per giorno, ora per ora, quali misure vanno adottate", ha aggiunto.