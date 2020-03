I casi positivi nelle province lombarde

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Per quanto riguarda la distribuzione per province della Lombardia dei casi positivi di coronavirus, l'assessore regionale Giulio Gallera ha spiegato che ce ne sono 384 a Lodi, 243 a Bergamo, 223 a Cremona, 83 a Pavia, 58 a Milano e provincia , 3 a Sondrio, 4 a Varese, 3 a Lecco, 60 a Brescia". I casi in via di verifica, invece, sono 178. "La nostra strategia rispetto ai focolai - ha aggiunto - è dunque confermata".