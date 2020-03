Fontana: 'Milano tornerà efficiente'

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "La vita sociale credo sia talmente ben presente in Milano che nel momento in cui si dovesse dare via libera ritorneremmo ad essere efficienti, belli e capaci come lo siamo stati fino a una settimana fa": ne è convinto il presidente della Lombardia Attilio Fontana che, in collegamento con Tgcom24 ha però sottolineato la necessità di "provvedimenti economici importanti" da parte del governo.

"Facciamo una mini politica industriale - ha proposto - per capire come e quali siano i settori più colpiti e come intervenire. Mettiamo a disposizione delle risorse che siano sufficienti. Io credo che le scelte fatte anche in passato per cui si faceva sempre una goccia non siano sufficienti: si consuma sempre tant'acqua senza avere la forza di incidere in maniera decisiva".

"Credo che superata quest'emergenza - ha aggiunto - i miei concittadini se la caveranno bene. Credo che usciti da un'emergenza di questo genere, saranno ancora più forti".