Coronavirus: 'sono preoccupato', Clark lascia Varese basket

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Preoccupato per il Coronavirus" ha chiesto ed ottenuto di lasciare l'Italia. E' la storia di Jason Clark, guardia americana della Openjobmetis Varese, che questa mattina ha firmato la risoluzione contrattuale con il club lombardo. "Una richiesta inaspettata", fanno sapere da Varese ma, appunto, motivata dalla preoccupazione "per l'evolversi dello scenario epidemiologico in Italia". Il giocatore raggiungerà la moglie, incinta a prossima al parto, in America nelle prossime ore.