Trenord, in settimana 60% utenti in meno

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Nella settimana dal 24 febbraio a oggi, dopo le misure per affrontare l'emergenza sanitaria, a bordo dei treni lombardi, è stato rilevato un calo dell' affluenza del 60% - da 820mila a 350mila passeggeri in un giorno feriale - per la sospensione delle attività di atenei, scuole e diverse imprese. Fino a domenica 8 marzo, confermati gli attuali provvedimenti, prosegue la riduzione del servizio Trenord che riguarda l'8% delle 2300 corse programmate. In Lombardia - spiega l'azienda - circoleranno 2100 treni.