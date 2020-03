Lega A ufficializza, assemblea urgente il 4 marzo

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un'Assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite". Così la Lega Serie A ufficializza, in una nota, la decisione di indire un'assemblea straordinaria per mercoledì prossimo. (ANSA).