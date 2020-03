Fontana: 'Assessori domani in zona rossa'

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Gli assessori al Welfare e alla Protezione civile della Regione Lombardia, Giulio Gallera e Pietro Foroni, saranno domani a Lodi e nei paesi colpiti dal coronavirus. Lo rende noto il governatore lombardo Attilio Fontana. "Avrei voluto farlo personalmente ma, visto il periodo di 'autoisolamento' al quale sono costretto, ho chiesto ai miei assessori Giulio Gallera e Pietro Foroni di dimostrare concretamente la mia vicinanza ai lombardi che vivono nella 'zona rossa' e non possono muoversi", comunica Fontana.

I due assessori saranno alle 9.30 all'ospedale Maggiore di Lodi da dove si collegheranno con Palazzo Lombardia per partecipare alla seduta di Giunta convocata per le 10.

Si sposteranno poi all'interno della zona rossa, con una visita all'ospedale di Codogno dove incontreranno anche il sindaco. La giornata, "presumibilmente nel primissimo pomeriggio" come si legge in una nota della Regione, proseguirà con una visita anche all'ospedale di Cremona.