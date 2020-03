Coronavirus: Uae Tour; di ritorno da Abu Dhabi 600 persone

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - E' in via di soluzione il 'blocco' in due hotel di Abu Dhabi per le circa 600 persone della carovana dell'UAE Tour di ciclismo, la corsa ciclistica del World Tour alla cui organizzazione collabora Rcs Sport, che sono state poste in una sorta di quarantena da giovedì per due casi di coronavirus riscontrati tra i membri dello staff delle squadre.

Si tratta di due italiani non corridori, che si sarebbero recati in un ospedale locale, perché preoccupati per le proprie condizioni di salute. Una loro, prima della positività, ha fatto bloccare tutti gli altri componenti della carovana, sui quali sono stati effettuati i test, nell'attesa dei risultati degli esami e della certificazione sanitaria delle autorità degli Emirati Arabi, con la corsa che ovviamente non è stata conclusa.

La procedura ha richiesto diverso tempo e molte persone hanno perso i voli da tempo prenotati, ma la situazione appare in via di soluzione con diversi corridori che hanno già 'postato' fotografie sugli aerei di ritorno. (ANSA).