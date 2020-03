Coronavirus: Milano basket a porte chiuse con il Real Madrid

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - L'Ax Milano affronterà il Real Madrid martedì sera in Eurolega a porte chiuse per i tifosi e senza accesso al Forum di Assago per i giornalisti. "L'Olimpia - informa il club con una nota - adotterà tutte le misure cautelari e preventive necessarie a tutelare gli atleti e il personale che opererà nel corso della gara, sono pertanto cancellati i servizi di hospitality e tutte le attività che richiedono raccolta di persone in spazi ristretti, inclusi i servizi stampa".

La decisione è stata presa in comune accordo con l'Eurolega, "tenendo conto delle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Assago" sul Coronavirus.

(ANSA).